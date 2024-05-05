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Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı

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#Samsun#İlkadım#Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 19:12

Samsun'da eşiyle arasında çıkan tartışmada kendini kolundan bıçaklayan şahıs hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu N.K. (30) ile eşi E.A. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.A., kendini kolundan bıçakladı. E.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşiyle daha önce arasında tartışma çıktığı için cezaevinde yattığını ve kimseye kendini ifade edemediğini belirten E.A., kimseye zarar vermek istemediği için kendisine zarar verdiğini söyledi.

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#Samsun#İlkadım#Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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