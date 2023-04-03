Eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

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Karabük'te oturan N.K., 10 gün önce Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine geldi. N.K., burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu. Durumu öğrenen N.K.'nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa K. de gece saatlerinde 2 oğlu ve arkadaşı ile birlikte köye geldi. 4 kişi, N.K., ağabeyi ve Yaşar Esen'in bulunduğu eve girdi.

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Burada grup, Esen'e bıçak ve sopalarla saldırdı. Esen 3 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Esen (Fotoğraftaki) kurtarılamadı.

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Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Karabük'e gitmeye çalışan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.