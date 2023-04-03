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Eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

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#Zonguldak#Çaycuma#Cinayet
Eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 12:04

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa K. (46), 2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte boşanma aşamasındaki eşi N.K.'nin (38) sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen'i (35) bıçaklayarak öldürdü.

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Karabük'te oturan N.K., 10 gün önce Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine geldi. N.K., burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu. Durumu öğrenen N.K.'nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa K. de gece saatlerinde 2 oğlu ve arkadaşı ile birlikte köye geldi. 4 kişi, N.K., ağabeyi ve Yaşar Esen'in bulunduğu eve girdi.

Eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Burada grup, Esen'e bıçak ve sopalarla saldırdı. Esen 3 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Esen (Fotoğraftaki) kurtarılamadı.

Eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

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Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Karabük'e gitmeye çalışan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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#Zonguldak#Çaycuma#Cinayet

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