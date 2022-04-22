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Eşinin kilitlediği araçta mahsur kaldı! Fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

#İzmit#Otomobil#Mahsur

Kocaeli'de F.D.'nin eşi "10 dakika sonra geleceğim" diyerek otomobili kilitledi. Otomobilin içinde beklemeye başlayan F.D. fenalaştı. F.D. itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. Fenalaşan kadın, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

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Olay, İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, eşi F.D.'ye 10 dakika sonra geleceğini söyleyerek aracı kilitledi. Otomobil içinde beklemeye başlayan yabancı uyruklu F.D., bir süre sonra fenalaştı.

Eşinin kilitlediği araçta mahsur kaldı Fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların F.D.'nin yardım istediğini ve fenalaştığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin sol arka camını kırıp F.D.'yi mahsur kaldığı araçtan kurtardı. Nefes almakta zorlanan F.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Eşinin kilitlediği araçta mahsur kaldı Fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

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#İzmit#Otomobil#Mahsur

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