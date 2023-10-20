Eşinin 2 akrabasını ciple ezip öldürdü, ifadesinde 'önümü göremedim' dedi

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İbrahim Çam, 23 Haziran’da boşanma aşamasında olan ve baba evine dönen eşi Çağlar Çam’a çocuklarını bırakmak için yanına gitti. Çocuklarını eve bıraktıktan sonra park halindeki aracının içinde beklemeye başlayan Çam’ı, kayınpederi Yaşar Torun gitmesi için uyardı. Evin önünde beklemeye devam eden İbrahim Çam ile eşinin akrabaları arasında tartışma çıktı.

Yaşar Torun, tüfekle havaya ateş ederken, onun babası Feyzi Zorun da sopayla İbrahim Çam'ın aracına vurdu. İbrahim Çam, bunun üzerine kalabalığın üzerine aracını sürüp, eşinin dedesi Feyzi Torun ile kavgayı ayırmak isteyen eşinin kuzeni Mahi Aydos’un üzerinden geçti. Feyzi Torun ve Mahi Aydos, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan İbrahim Çam, çıkarıldığı hakimlikçe 28 Haziran’da tutuklandı.

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'KAÇARKEN ÖNÜMÜ GÖREMEDİM'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Çam hakkında Feyzi Torun’a yönelik eylemi nedeniyle ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mahi Aydos’a yönelik eylemi nedeniyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İbrahim Çam, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki ifadesinde, olay tarihinden önce eşi ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, eşinin ailesinin yanına gittiğini; ancak ailesinin eşini geri göndermediğini iddia etti. Aracına taş ve sopalarla saldırıldığını ileri süren İbrahim Çam, "Olay yerinden kaçarken önümü göremedim. Kayınpederim Yaşar Torun, ateş etmeye devam ettiği için geriye dönüp kontrol edemedim. Olay yerinden kaçarken bir şeyin üstünden geçtiğimi hissettim. Olay yerinden uzaklaşınca eşimi aradım bu şekilde olayı öğrendim" dedi.

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Yaşar Torun ise iddianamedeki ifadesinde, "Kızım, eşi ile anlaşmazlık yaşıyordu. Bu nedenle damadım hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İbrahim, çocukları bıraktıktan sonra kızım Çağlar’ı arayarak, ‘10 tane hap içtim oraya geliyorum’ dedi. Kızım problem çıkmasın diye aşağıda konuşuyorlardı. Kızım eve döndüğünde İbrahim hala kapının önündeydi. Babam ve yengem hayatını kaybetti, şikayetçiyim" dedi.