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Eşini tabancayla öldürdü, 'yanlışlıkla oldu' dedi

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#Kadın Cinayeti#Gaziantep#Cinayet
Eşini tabancayla öldürdü, yanlışlıkla oldu dedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 13:30

Gaziantep'te Eyüp Turan Karabağ (34), tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde, temizlediği sırada silahının ateş aldığını iddia etti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil tamiri yapan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Eyüp Turan Karabağ, tartıştığı eşi Bahar Karabağ'a tabanca ile ateş etti.

Eşini tabancayla öldürdü, yanlışlıkla oldu dedi

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, Bahar Karabağ'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüp Turan Karabağ'ı gözaltına aldı.

Eşini tabancayla öldürdü, yanlışlıkla oldu dedi

Polis merkezine götürülen Karabağ, ifadesinde temizlediği sırada tabancanın ateş aldığını ve eşini yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü. 2 çocuk annesi Bahar Karabağ'ın cenazesi ise otopsi sonrası toprağa verildi. Soruşturma sürüyor. 

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Eşini tabancayla öldürdü, yanlışlıkla oldu dedi

Eşini tabancayla öldürdü, yanlışlıkla oldu dedi

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#Kadın Cinayeti#Gaziantep#Cinayet

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