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Eşini otomobil jantıyla döverek öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı

#Ramazan Dursun#Kadın Cinayeti#Özlem Dursun
Eşini otomobil jantıyla döverek öldürmüştü Caninin ifadesi ortaya çıktı

Rize'de tartıştığı eşi Özlem Dursun'u (32), otomobil jantı ile darbedip, bıçaklayarak öldüren inşaat işçisi Ramazan Dursun'un (38), polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

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Rize’de valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun (32), geçen perşembe akşamı evine giderken bakkala uğradı. İnşaat işçisi Ramazan Dursun (38) da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce “Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?” diyerek bağırdı. Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darp etti ve bıçakladı. Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, “Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al” yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Özlem Dursun’un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

SUÇU ALKOLE ATTI

Ramazan Dursun’un polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Dursun, “Eşimle tartıştık. Polis çağırdı. Polis gelince eşim şikâyetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık. Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı. Bu sırada eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım. Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım” dedi.

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#Ramazan Dursun#Kadın Cinayeti#Özlem Dursun

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