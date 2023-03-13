Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma! 'Maskeli 4 kişi evime geldi, korkuyla bıçakladım'

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Olay, geçen yıl Kasım ayında, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, evine gitti. Eve giren yakınları, Meral'i kanlar içinde buldu.

İhbarla gelen ekipler, Nazlı Meral'in 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Meral'in cansız bedeni, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis de olayın ardından Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi Nurullah Meral’in peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen Nurullah Meral, tedavisi sonrası gözaltına alındı. 4 yıldır Nazlı Meral ile evli olan Nurullah Meral, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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"EŞİM BENİ ALDATTI, YÜZÜ MASKELİ 4 KİŞİ EVİME GİRDİ"

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘yakın akrabayı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Nurullah Meral’in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Nazlı Meral’in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması sorulan Meral, eşinin kendisini aldattığını ve affettiğini iddia etti.

Olay günü evde oturdukları sırada zilin çaldığını ve eşinin kapıyı açmak için yanından ayrıldığını söyleyen Meral, “Evde otururken, eşim kapıyı açınca içeriye yüzü maskeli 4 kişi girdi. Beni öldürmeye geldiklerini söylediler. Ben de elime bıçak alıp, kulağında kulaklıkları olan eşimin boynuna dayadım. Bana müdahale edecekler korkusuyla eşimi bıçakladım. Eve gelen 4 kişi daha sonra gitti. Dışarı çıktıklarında korna sesi geldi. Bu sırada ben de elime jilet aldım. Boğazımı keseceğim sırada soğuk hava geldi. Evden çıktım. Yolda bir arkadaşımı gördüm. Bir iş yerine gittik. Burada yine kendime jiletle müdahale ettim. Daha sonra hastaneye gittiğimde polis geldi” diye konuştu.

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Sanığın ifadesinin, hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirten mahkeme heyeti, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesini isteyerek tutukluluk halinin de devamına karar verip, duruşmayı erteledi.