Eşini öldüren katil indirim üstüne indirim aldı

İstanbul Fatih’te Tuncay Tezcan (50) 24 Mayıs 2019’da, boşandıktan sonra barıştığı eski eşi Ayşe Özlem Bağdemir’i (45) ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir yıldır devam eden davanın karar duruşmasına müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Tezcan ile hayatını kaybeden Bağdemir’in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tezcan cinayetten sonra yakalandığında şu ifadeyi vermişti: “Eşim beni aldatmıştı. Çocukların ısrarı üzerine birlikte yaşamaya başladık. Ancak çevrem eski eşimle yaşamamdan dolayı sürekli huzursuzluk veriyordu.”

‘BEYANLARI ASILSIZ’

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, “Dinlenen tanık beyanları doğrultusunda sanık Tuncay Tezcan, öncesinde hayatını kaybeden Ayşe Özlem Bağdemir’e ailesinin evine dönmesi halinde kendisine zarar vereceğini söylemiştir. Dolayısıyla sanığın beyanları tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik asılsız beyanlardır. Sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilir” denildi. Savcılık mütalaasının ardından söz alan sanık Tuncay Tezcan’ın avukatı, “Tuncay Tezcan’ın olay tarihinde kullandığı ilaçların bilincini nasıl etkilediği konusunda bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz” dedi.

‘CİNAYETİ PLANLADI’

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı “Sanığın tasarlayarak eşini kasten öldürdüğü dosya kapsamında sabittir. En üst hadden cezalandırılmasını isteriz” diye konuştu. Mahkemede son kez savunma yapan sanık Tuncay Tezcan ise “Takdir yüce mahkemenindir” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Tuncay Tezcan’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın suçu tahrik altında gerçekleştirdiğini belirten mahkeme, tahrikin seviyesinin alt sınırda olduğu gerekçesiyle cezasını 18 yıla indirdi. Sanığın sabıkasız geçmişini lehine indirim sebebi kabul eden mahkeme, 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.