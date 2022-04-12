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Eşini öldüren Alime Toprak'a 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis

#Mersin#Ali Toprak#Alime Toprak
Eşini öldüren Alime Topraka tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis

Mersin'de muz serasında kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Ali Toprak'ı (44) başına tarım aletiyle vurup öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Alime Toprak'a (32) haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.

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Anamur ilçesinde geçen yıl 31 Ağustos'ta Alime Toprak, çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak’ı başına tarım aletiyle vurup öldürdü. Olayın ardından bir televizyon programına çıkan Toprak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edilen Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dedi.

KARAR VERİLDİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderilen Toprak hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Davanın karar duruşması, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Alime Toprak ve taraf avukatları hazır bulundu. Toprak'a, 'eşi kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' koşullarını göz önünde bulundurarak cezayı 15 yıla indirdi. 

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#Mersin#Ali Toprak#Alime Toprak

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