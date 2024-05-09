×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşini, kayınvalidesini ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak katletmişti! Adana'daki vahşette kan donduran ifade: Öldürüp fotoğraflarını çektim

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Seyhan#Cinayet
Eşini, kayınvalidesini ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak katletmişti Adanadaki vahşette kan donduran ifade: Öldürüp fotoğraflarını çektim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 15:20

Adana'nın Seyhan ilçesinde Özgür Durmuş (42), çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladı. Özgür Durmuş, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım" dedi.

Haberin Devamı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te içki içen Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş, evde tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladı.

Eşini, kayınvalidesini ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak katletmişti Adanadaki vahşette kan donduran ifade: Öldürüp fotoğraflarını çektim

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Durmuş’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Özgür Durmuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Avukatlar ile sanığın yakınlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu tekrarladı.

Eşini, kayınvalidesini ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak katletmişti Adanadaki vahşette kan donduran ifade: Öldürüp fotoğraflarını çektim

Haberin Devamı

"ÖLDÜRÜP FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP PAYLAŞTIM"

Eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Durmuş, “Uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik. Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladım. Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Durmuş’un tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Eşini, kayınvalidesini ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak katletmişti Adanadaki vahşette kan donduran ifade: Öldürüp fotoğraflarını çektim

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!