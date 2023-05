Eşini dövüp 6 yerinden bıçaklamıştı... Pişkin savunma

Haberin Devamı

BURSA’da Kenan Yılmaz (42), 3 yıl önce evlendiği Yüce Can Yılmaz'dan (39) 1 yıl önce ayrılma kararı aldı. Ayrı yaşayan çift, 16 Ocak’ta, Yüce Can Yılmaz'ın oturduğu Mudanya’da bir evde buluştu. Burada çıkan tartışmada Kenan Yılmaz, eşini dövüp karın ve kalça bölgesinden 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Yüce Can Yılmaz, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yakalanıp gözaltına alınan Kenan Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davanın ilk duruşmasında mahkeme heyetine savunmasını yazılı sunan Kenan Yılmaz, “Olay gecesi birlikte alkol aldık. Uyandığımda eşimi göremeyince telefonla aradım. Açtığında ise 'Otel odasında manitamlayım' dedi. Geldiğinde hakaretlerde bulununca, mutfaktan aldığım bıçağı rastgele salladım. Eşim bir sefer beni makasla yaraladı, ben onu o zaman affettim, o da beni affetsin. Çok pişmanım" diyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

‘TOKAT ATIP BIÇAKLADI’

Duruşmada söz alan Yüce Can Yılmaz "Eve girdiğimde bana tokat attı. Gözlüğümü almaya çalıştığım sırada beni bıçaklamaya başladı. Bıçağı mutfaktan alıp gelmedi, üzerinden çıkardı. Şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Yüce Can Yılmaz'ın doktor raporunu dikkate alıp saldırının kişinin yaşamını tehlikeye soktuğu, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde olduğu ve sanığın, polise suçunu itiraf ederek bıçağın yerini gösterdiğini belirtti. Eyleminin 'Eşe ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME İNDİRİM YAPTI

BURSA 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün karar duruşması görüldü. Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Kenan Yılmaz, "Ben eşimi çok seviyorum, kendisinden tekrar özür diliyorum. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tahliye talebini reddettiği sanığa, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye' teşebbüs suçunun, haksız tahrik altında işlenmesini gerekçe gösterip 12 yıl hapis cezası verdi.