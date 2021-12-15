Eşini ‘Çocuk olmuyor’ tartışmasında öldürmüş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiyenin kaderi olamazCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz'#Fuat Oktay
Kerem Aktürkoğluna La Liga devi talip oldu Devre arasında 14 milyon Euroya...Kerem Aktürkoğlu'na La Liga devi talip oldu! Devre arasında 14 milyon Euro'ya...#Galatasaray
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıKYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! #KYK
Kış şartları için iki önemli uyarı Bakan Koca tedbir çağrısını yinelediKış şartları için iki önemli uyarı! Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi#Koronavirüs
Meteoroloji saat verdi ve uyardı İstanbul için sarı kodlu çağrıMeteoroloji saat verdi ve uyardı! İstanbul için sarı kodlu çağrı#Meteoroloji
Milyonların gözü asgari ücrette Hesaplamalar devam ediyor İşte son durum...Milyonların gözü asgari ücrette! 'Hesaplamalar devam ediyor' İşte son durum...#Asgari Ücret
Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek varOmicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?#Omicron
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Çorumda ele geçirildi Altın kaplama sandığın gizemiÇorum'da ele geçirildi! Altın kaplama sandığın gizemi#Altın Kaplama
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyorBeslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?#Çocuk Beslenmesi
İzmirde ele geçirildi Görenler gözlerine inanamadıİzmir'de ele geçirildi! Görenler gözlerine inanamadı#İzmir
Otomotiv devinden flaş karar Tedarik sorunu onu da vurdu...Otomotiv devinden flaş karar! Tedarik sorunu onu da vurdu...#Toyota
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Sevgilim benden o kadar da uzun değilSevgilim benden o kadar da uzun değil!#Zendaya
HABERLERGündem Haberleri

Eşini ‘Çocuk olmuyor’ tartışmasında öldürmüş

#Nazik Sancar#Adana#Ömer Sancar
Eşini ‘Çocuk olmuyor’ tartışmasında öldürmüş

6 yıllık eşi Nazik Sancar’ı barıştıktan 5 gün sonra pompalı tüfekle öldüren Ömer Sancar’ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde “Çocuğumuz olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartıştık. Çok sinirlendim ve tüfeği ateşledim“ diyen Sancar tutuklandı.

Haberin Devamı

ADANA’da 16 Ekim 2015’te evlenen Nazik (28) ve Ömer Sancar (27) çifti sık sık tartışmaya başladı. Nazik Sancar ekim ayında evi terk ederek ailesinin yanına döndü. Bu süreçte Ömer Sancar'ın, yaşamına son vermeye çalıştığı ve dayısı tarafından kurtarıldığı belirtildi. Nazik Sancar, eşi ile barışınca yeniden evine döndü. Ancak, çift, 12 Aralık’ta saat 21.30 sıralarında yine tartıştı. Ardından çıkan kavgada Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşine 5 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise 112’yi arayıp “Eşimi öldürdüm. Evdeyim” diyerek kendisini ihbar etti. Ömer Sancar, adrese sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekipleri ise Nazik Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Sancar'ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığı ve ekiplerin gelmesini beklediği belirlendi.

‘SUS YOKSA VURURUM’

Haberin Devamı

Polis merkezine götürülen Ömer Sancar'ın ifadesinde, “Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana ‘Sen ancak böyle bağırırsın’ dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince ‘Sus yoksa seni öldürürüm’ dedim. Eşim de ‘Öldürmezsen adam değilsin’ dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım” dedi.

‘BENİM PARAYLA İŞİM YOK’

Önceki gün kızının cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, damadının daha önce de Nazik Sancar’a şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu öne sürdü. Kumsal, giyim mağazasında çalışan kızının işten çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldığını ve damadının da bu paraya göz diktiğini söyledi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere “Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok” dedi. Adliyeye sevk edilen Ömer Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Ömer Sancar'ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3’ünü kiraya verdiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazik Sancar#Adana#Ömer Sancar

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi