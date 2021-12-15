Eşini ‘Çocuk olmuyor’ tartışmasında öldürmüş

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ADANA’da 16 Ekim 2015’te evlenen Nazik (28) ve Ömer Sancar (27) çifti sık sık tartışmaya başladı. Nazik Sancar ekim ayında evi terk ederek ailesinin yanına döndü. Bu süreçte Ömer Sancar'ın, yaşamına son vermeye çalıştığı ve dayısı tarafından kurtarıldığı belirtildi. Nazik Sancar, eşi ile barışınca yeniden evine döndü. Ancak, çift, 12 Aralık’ta saat 21.30 sıralarında yine tartıştı. Ardından çıkan kavgada Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşine 5 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise 112’yi arayıp “Eşimi öldürdüm. Evdeyim” diyerek kendisini ihbar etti. Ömer Sancar, adrese sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekipleri ise Nazik Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Sancar'ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığı ve ekiplerin gelmesini beklediği belirlendi.

‘SUS YOKSA VURURUM’

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Polis merkezine götürülen Ömer Sancar'ın ifadesinde, “Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana ‘Sen ancak böyle bağırırsın’ dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince ‘Sus yoksa seni öldürürüm’ dedim. Eşim de ‘Öldürmezsen adam değilsin’ dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım” dedi.

‘BENİM PARAYLA İŞİM YOK’

Önceki gün kızının cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, damadının daha önce de Nazik Sancar’a şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu öne sürdü. Kumsal, giyim mağazasında çalışan kızının işten çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldığını ve damadının da bu paraya göz diktiğini söyledi. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere “Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok” dedi. Adliyeye sevk edilen Ömer Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Ömer Sancar'ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3’ünü kiraya verdiği öğrenildi.