Eşine ve sevgilisine şirket kurmuş

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin 61 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) Kaplan’ın çetesi ve yakın çevresi hakkında hazırladığı “Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporunda” çarpıcı tespitler yer aldı. İnceleme kapsamında, aralarında Kaplan’ın eşi ve sevgilisi, kız kardeşi ve eniştesinin de bulunduğu 56 kişinin mal varlıkları, banka hesapları ile 50 şirketin ticari faaliyetleri incelendi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR

MASAK’ın radarına takılanlar arasında Kaplan’ın sevgilisi, SGK kayıtlarında “dans sanatçısı” olarak geçen C.B.K var. Raporda, bu kişi adına 1 adet lüks/spor otomobil kaydı bulunduğu, şahsın bankacılık işlemlerinde mali profiline uygun olmayan yüksek tutarlı nakit yatırma/çekme ve transferleri gerçekleştirdiği ve bir şirketi bulunduğu belirtildi. Raporda, şirketin varlıklarının suçtan elde edilen gelirler olduğu değerlendirildiği ifade edildi.

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Raporda, geçmiş dönemde garson, servis elemanı olarak çalışma kaydı bulunan Kaplan’ın eşi N.’nin iki şirketin tüm hisselerinin sahibi olduğu, banka hesaplarında 34 milyon 721 bin 500 TL bulunduğu belirtildi. Kaplan’ın banka hesaplarından söz konusu şirketin banka hesaplarına 17 milyon 638 bin TL para transferi gerçekleştirildiği bilgisine rastlanıldığı belirtildi.

38 DOSYADA TAKİPSİZLİK

- MASAK raporunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında açılan soruşturma ve davaların dökümüne de yer verildi. UYAP kayıtlarına göre, Kaplan hakkında çeşitli mahkemelerde 32 dava dosyası bulunduğu, bu dosyaların bazılarının “kapalı” durumda olduğu bazılarının da Yargıtay’da bulunduğu belirlendi. Raporda, şimdiye kadar Kaplan hakkında savcılıklarca 56 adet de soruşturma dosyasının kayıtlarda bulunduğu, bu soruşturmalardan 38’inde takipsizlik kararı verildiği anlaşıldı.