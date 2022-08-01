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Eşinden işkence gördüğünü iddia etmişti... Boşanma davası açtı

#Berkay Saner#İrem Ay#İşkence
Eşinden işkence gördüğünü iddia etmişti... Boşanma davası açtı

Eşi Berkay Saner tarafından işkence gördüğünü iddia ettiği olaylara ilişkin fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen sosyal medya fenomeni İrem Ay, boşanma davası açtı ve mahkemeden üçüncü kez korunma talebinde bulundu.

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Sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), 5 ay önce sosyal medya üzerinden eşi tarafından işkenceye maruz kaldığını iddia etmiş ve şiddetin fotoğrafını paylaşmıştı. Exatlon yarışmasıyla tanınan Dilan Ay’ın kardeşi olan İrem Ay, paylaştığı fotoğraflardan birinde eşinin kendisini darp ettikten sonra bayıldığını ve başında gülerek selfie çektiğini öne sürmüştü. İrem Ay’ın bu görüntüleri Türkiye’yi ayağa kaldırmış, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekmişti. Görüntülerin ardından İrem Ay, mahkemeye başvurarak eşi Berkay Saner ile ailesi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İrem Ay ile 5 yıllık eşi Berkay Saner, yeniden mahkemelik oldu. Eşinin sürekli kendisini tehdit ettiğini, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını öne süren İrem Ay, ‘hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış’ sebebiyle boşanma davası açtı ve üçüncü kez korunma talebinde bulundu.

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Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddialara göre, İrem Ay’ın şikâyetinin ardından eşi Berkay Saner, “Sen sınırı geçtin! Bedeli mezara kadar!” şeklinde paylaşımlarla tehditlerde bulundu. Yine Berkay Saner’in annesi ve babası da, “Seni ve sülaleni MİT değil CIA bile alamaz elimden” şeklinde paylaşım yaptı. Dilekçede, “Tehditler nedeniyle İrem Ay, hem kendisi hem de yakınlarının hayatına ve vücut bütünlüğüne zarar gelmesinden korkmaktadır. Korunma kararı verilmesini istiyoruz” denildi.

 

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#Berkay Saner#İrem Ay#İşkence

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