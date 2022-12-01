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'Eşimi erkek doktor muayene etmesin' saldırısı! Doktor Furkan Balcı dehşeti anlattı: 'Yüzüme yumruk attı'

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#İzmir#Furkan Balcı#Doktor
Eşimi erkek doktor muayene etmesin saldırısı Doktor Furkan Balcı dehşeti anlattı: Yüzüme yumruk attı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 12:46

İzmir'de eşini kadın doktorun muayene etmesini isteyen M.A.K. tarafından darbedilip burnu kırılan kadın doğum asistanı Furkan Balcı’ya (29), olay sonrası verilen geçici hekim raporunda kafa travması teşhisi konulduğu belirtildi. Balcı'nın polisteki ifadesinde ise "Beni itti. Üzerime yürüyünce ben de kendimi korumak için onu ittim. Sonrasında yüzüme yumruk attı. Dengemi kaybettim" dediği ifade edildi.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nde meydana geldi. Kadın doğum asistanı Furkan Balcı ile eşi A.K.'nin muayenesinde kadın doktor isteyen M.A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.A.K., doktor Balcı'ya yumruk attı. Burnu kırılan Balcı tedaviye alınırken, hakkında şikayetçi olduğu M.A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Balcı'ya olaydan sonra düzenlenen adli raporda yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği, kafa travması olan hastada hayati tehlikenin mevcut olduğu belirtildi.

Eşimi erkek doktor muayene etmesin saldırısı Doktor Furkan Balcı dehşeti anlattı: Yüzüme yumruk attı

‘YUMRUK ATINCA DENGEBİ KAYBETTİM’

Balcı'nın polisteki ifadesinde ise "Şüphelinin eşinin sırası geldi ve şikayetini dinledim. Muayene edeceğim sırada hasta, 'Ben erkek doktor istemiyorum' diyerek eşinin içeri girmesini istedi. Burasının kadın doğum kliniği olduğunu belirtip, içeri alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine muayene olmak istemediğini söyleyip çıktı. Çıktıktan kısa bir süre sonra kapıya sertçe vurulmaya başlayınca dışarı çıktım. Şüpheli, "Kapıya ben vurdum. Karıma ne bakıyorsun?' dedi. Eşinin muayene olmak istemediğini söyledim. Bunu söyledikten sonra beni itti. Üzerime yürüyünce ben de kendimi korumak için onu ittim. Sonrasında yüzüme yumruk attı. Dengemi kaybettim" dediği öğrenildi.

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Eşimi erkek doktor muayene etmesin saldırısı Doktor Furkan Balcı dehşeti anlattı: Yüzüme yumruk attı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan M.A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.AK.'nın ifadesinde, "doktor eşime ters davrandı. Kapısına vurdum. Dışarı çıkınca aramızda arbede çıktı" dediği belirtildi. 

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#İzmir#Furkan Balcı#Doktor

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