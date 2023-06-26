‘Eşime mesaj attın’ cinayeti

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Denizli Çivril’de Hüseyin Şahan, iddiaya göre, Gökhan Sönmez’in eşine cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Önceki gün 20.00 sıralarında yolda motosikletiyle ilerleyen Hüseyin Şahan’ın önünü Sönmez otomobiliyle kesti.

İkili arasında mesaj atma yüzünden çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Gökhan Sönmez, eline aldığı taşla Hüseyin Şahan’ın başına vurdu. Ardından otomobilinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Hüseyin Şahan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Gökhan Sönmez’i gözaltına aldı.

Sönmez’in ilk ifadesinde, Şahan ile eşine mesajlar attığı için tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Sönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüseyin Şahan’ın bekâr, Sönmez’in ise 2 çocuğu olduğu öğrenildi.