'Eşim beni öldürecek' ihbarı yaptıktan sonra kaybolmuştu! Cansız bedeni bulunan Leyla Demir'in eşi ve oğlu gözaltında

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Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir’in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ SAKARYA NEHRİ'NDE BULUNDU

Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarının 16’ncı gününde dün saat 12.30 sıralarında Leyla Demir’in Sakarya Nehri’nde cesedi bulundu.

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Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Söğütlü ilçesine bağlı Aktefek köyü mevkisinde bulunan Demir’in cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Leyla Demir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı. Leyla Demir’in cenazesinin İstanbul Sultanbeyli'de defnedileceği öğrenildi.

EŞİ VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında Leyla Demir’in oğlu U.D. ve daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eşi S.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba ve oğlunun jandarmadaki sorgusu sürüyor.