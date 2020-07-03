Esila'nın kahreden ölümü!

Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Esila Deniz, dün akşam saatlerinde evin salonunda oynarken salon penceresinin dışındaki cam korkuluklara yaslandı. Bu sırada cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu Esila Deniz, beton zemine düştü. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Esila Deniz, yolda yaşamını yitirdi. Esila Deniz’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TOPRAĞA VERİLDİ



Gebze'de evinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4’ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Esila Deniz'in cenazesi, Gebze Mezarlığı'nda ailenin akrabaları ve yakınlarının katıldığı sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.



ACILI ANNE: BİZ MÜTEAHHİDİN KURBANI OLDUK



Yasal olarak haklarını arayacaklarını söyleyen Esila'nın amcası Mehmet Emin Ay, "Çürük evler yapıyor müteahhitler. Allah'a havale ediyoruz. Ama yasal olarak da hakkımızı arayacağız. Yaptıkları camlar ve balkonların hepsi çürüktü. Benim yeğenim gitti" dedi.



Anne Ayşegül Ay ise, "Biz müteahhidin kurbanı olduk" diyerek gözyaşı döktü. Minik Esila Deniz'in cenazesinin toprağa verilmesinin ardından, acılı anne kızının elbisesini mezarın üzerine örttü.





BİNANIN İSKANI YOK



Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Ahmet Kadı, "Özellikle bu konuda bize, meslektaşlarımıza düşen görevler ve sorumluluklar olduğunun farkındayız. Her aşamada daha dikkatli, daha bilinçli olarak bu tür acıları bizlere ve ailelere bir daha yaşatmamayı temenni ediyorum. Olay daha çok taze, biraz inceleme yapabilme şansı bulduk. Binamız henüz iskan almamış bir bina, tabii bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak çok doğru değil ama edindiğimiz bilgiler kadarıyla şunu söyleyebilirim; iskan almamış bir binanın meskene açılması doğru değil. Bu şekilde birçok yapıyla karşılaşabiliyoruz özellikle bu bölgede. Binanın bu haliyle henüz iskan almamış olması zaten oturmaya hazır olmadığı anlamına geliyor. İskan demek zaten an itibariyle içine girip oturmaya hazır olduğu anlamına geliyor, bu binanın hazır olmadığını gördük. Bunun haricinde bazı aksaklıklar, bazı teknik problemler yaşanmış, ki yaşandığını da görüyoruz. Hiç hoş olmayan, insanın içini burkan bir hadise gerçekleşti" dedi





'İŞÇİLİK KAYNAKLI BİR HATA OLABİLİR'



Bilirkişilerin inceleme yapacağını söyleyen Kadı konuşmasını söyle sürdürdü:



"Sanıyorum işçilik kaynaklı bir hata olabilir. Bilirkişiler inceleme yapacaktır, o inceleme yapılmadan bir algı yaratmak da istemiyorum, ama tabii bir camın ya da bir korkuluğun arkasından küçük bir itme kuvvetiyle düşmesi teknik bir hatadır. Tabii biz lisanslı belgelendirilmiş ustalar, bu konuda eğitimini ve onayını almış ustaları çalıştırmamız gerekiyor bu yapılarda. Bunun denetimi ne kadar yapılıyor bilemiyorum, bu da araştırılabilir. Kalitesiz malzeme kullanılma ihtimali her zaman var. Biz henüz malzemeyi de görmedik, bu konuda bir şey diyemiyoruz ama dediğimiz gibi malzemenin kalitesinden ziyade muhtemelen malzemenin yerleştirilmesiyle ilgili bir teknik hata olmuş olma ihtimali var gibi görünüyor. Mutlaka bilirkişi marifetiyle incelenecektir. Fakat ne olursa olsun bir canımız gitti, bir evladımızı maalesef kaybettik. Bu saatten sonra bizim söylediğimiz, bulduğumuz, ortaya çıkardığımız hiçbir şey maalesef evladımızı geri getirmeyecek” diye konuştu.



'BEN, FRANSIZ BALKON TARAFTARI DEĞİLİM'



Kadı, Fransız cam balkonun imar yönetmeliğine göre yapılabildiğini açıklayarak, şöyle konuştu:



“Tabii benim kendi görüşüm, Fransız cam balkon taraftarı değilim. Çünkü burası deprem bölgesi, depremde binalarımız salınımla beraber ciddi hasarlar alacaktır. Taşıyıcı olan ve olmayan unsurlar da hasar alacaktır. Hasar alması muhtemel yapılar tabii ki camlar, giydirme cepheler, dolayısıyla Fransız camlar benim için çok da güven vermiyor. Yönetmelik şartlarına uygun olarak yapıldıktan sonra yapılması konusunda bir aykırılık da yok."