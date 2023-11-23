Eşi ve kaçmaya çalışan üvey kızını katletti... Bu ne vahşet

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İSTANBUL Sultangazi’de hafriyat kamyonu şoförü Mehmet Kaya (47) ile Şadumane Kaya iki yıl önce evlenmişlerdi. Şadumane Kaya’nın ilk evliliğinden iki kızı vardı. Kızlardan küçük olanı Naciye Aleyna Dayıoğlu da onlarla birlikte yaşıyordu. Komşuların iddiasına göre Mehmet Kaya ile Şadumane Kaya sık sık kavga ediyordu. Bu kavgalarda aile içi şiddet de yaşanıyordu. Şadumane Kaya kısa süre önce Mehmet Kaya’ya boşanma davası açtı ve eve almamaya başladı.

PEŞİNDEN KOŞUP SOKAKTA YAKALADI

Poliste 11 suç kaydı bulunan Mehmet Kaya, dün 06.00 sıralarında Şadumane Kaya’nın kapısına dayandı ve eve zorla girdi. Kısa süren bağırış seslerinden sonra iki el silah sesi duyuldu. Bu sırada Naciye Aleyna Dayıoğlu bağırarak sokağa çıktı. Peşinde, az önce Şadumane Kaya’yı başından vurarak öldüren Mehmet Kaya vardı. Birkaç metre sonra Naciye Aleyna Dayıoğlu’nu yakalayan Mehmet Kaya bir kez daha tetiğe bastı. Ardından genç kızın cesedinin başında Şadumane Kaya’nın diğer kızının kocasını telefonla arayan Mehmet Kaya, “Kayınvalideni ve baldızını öldürdüm. İntihar ediyorum” dedi. Daha sonra silahı kendi başına ateşledi.