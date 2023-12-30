EÅŸi ve 5 Ã§ocuÄŸunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aracÄ± gelin arabasÄ± yaptÄ±

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ÅžanlÄ±urfa - ViranÅŸehir karayolunda UlubaÄŸ Mahallesiâ€™nde geÃ§en 6 MayÄ±sâ€™ta meydana gelen kazada, misafirlikten dÃ¶nen Hasan Ã‡etinâ€™inÂ kullandÄ±ÄŸÄ± ve iÃ§erisinde eÅŸi Ã–zlem (31) ile Ã§ocuklarÄ± Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), Ä°brahim (4) ve MÃ¼slÃ¼mâ€™Ã¼n (1) bulunduÄŸu 31 B 7008 plakalÄ± otomobil, DSÄ°â€™ye ait 7 metre derinliÄŸindeki sulama kanalÄ±na uÃ§tu. AkÄ±ntÄ± olan suya uÃ§an otomobilden baba Ã‡etin kendi imkÃ¢nlarÄ±yla Ã§Ä±karak kurtulurken, kazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da jandarma, saÄŸlÄ±k, AFAD ekipleri ve dalgÄ±Ã§ polisler sevk edildi. Ekipler, suya gÃ¶mÃ¼lÃ¼p, akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan otomobildeki anne ile 5 Ã§ocuÄŸunun cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±.

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YaÅŸanan kazanÄ±n ardÄ±ndan ifadesi alÄ±nan Hasan Ã‡etin serbestÂ kaldÄ±.

KAZA MI CÄ°NAYET MÄ°

Kazadan 8 ay sonra, Ã¶len Ã–zlem Ã‡etinâ€™in ailesi, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda olayÄ±n kaza olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cinayet olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu iddialar Ã¼zerine Hasan Ã‡etin ile Ã¶len Ã–zlem Ã‡etinâ€™in ailesi televizyon programÄ±nda yÃ¼zleÅŸtirildi. StÃ¼dyoda gergin anlarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden olan kazayla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan Hasan Ã‡etin, baldÄ±zÄ± SongÃ¼l, kayÄ±nvalidesiÂ Adile ve kayÄ±npederi Cuma ile programda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelerek iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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KAZADAN 6 AY SONRA EVLENDÄ°

Olaydan 6 ay sonra yeniden evlenen Hasan Ã‡etinâ€™in, eÅŸi ve 5 Ã§ocuÄŸunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aracÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n arabasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ailenin iddialarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§en polis, Hasan Ã‡etinâ€™i yeniden gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Hasan Ã‡etin, kendisine yÃ¶netilen suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi ve nÃ¶betÃ§i hakimlik tarafÄ±ndanÂ adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â Â Â

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