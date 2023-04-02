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Eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi

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#İstanbul#Kadıköy#Necmi Arslan
Eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 14:43

Kadıköy’de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanıp üzerine kızgın yağ dökülen hakim Necmi Arslan, Heybeliada'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kadıköy’de geçtiğimiz Cuma günü hakim olan eşi Necmi Arslan (54) ile tartışan Hande Arslan (43) önce eşini bıçakladı ardından kızgın yağ dökerek yaktı. Olayın ardından 3. kattan atlayarak intihar eden Hande Arslan, geçtiğimiz Cumartesi günü Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anadolu Adliyesi’nde hakim olan Necmi Arslan ise bugün öğle namazını müteakip Heybeliada’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Necmi Arslan için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.

Eşi tarafından öldürülen hakim toprağa verildi

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#İstanbul#Kadıköy#Necmi Arslan

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