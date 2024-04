Çatalca'da eşi Asya Can'ı katletmişti! Cani suç makinesi çıktı... Sosyal medya paylaşımları kan dondurdu

Haberin Devamı

Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. Asya Can ile eşi Bahattin Can arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Asya Can evi terk etmek istedi. O sırada Bahattin Can tabancayla önce karısını başından vurdu ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asya Can'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Bahattin C. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Bahattin Can'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

EŞİNİ ÖLDÜREN KİŞİNİN 25 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan araştırmalarda Bahattin Can'ın uyuşturucu ticaretinden 1, ailenin korunması ve kadına karşı şiddet suçundan 1, kasten yaralama suçundan 11, tehdit ve hakaret suçundan 9, uyuşturucu kullanmak suçundan 2 ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçundan da 1 olmak üzere toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu arada 2 çocukları olan çiftin 6 yaşındaki kızlarının Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kaldığı ancak olay yaşandığı sırada evde olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Bahattin Can'ın 3 gün önce sosyal medya hesabından eşi Asya Can ile bir fotoğraf paylaştığı, fotoğrafın üzerine de 'Belki de cehennem cennete olan aşkından yanıyordur' yazdığı ortaya çıktı.

Diğer yaptığı paylaşımlarda, ise "Ölümlü dünyada ölümsüz gibi sağa sola zıplamayın, ayağınız kayar düşersiniz. Kanayan sadece diziniz olmaz.", "Neden düşmanıma güçlü görüneyim ki, gelsin parçalayayım" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Asya Can için bugün Çatalca Kaleiçi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Asya Can'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaleiçi Mezarlığı'na defnedildi.

"OLAYI GÖREN TEK KİŞİ KÜÇÜK KIZLARI"

Kocası tarafından öldürülen Asya Can'ın amcası Özgür Beyaz, "Bu gençler zaten anlaşamıyorlardı, yıllardır kavga ediyorlardı. Git- gel çok oluyordu, biz bu durumlara alışmıştık. Dün sabah kalktığımızda öğrendik, eşini yatakta üç kurşunla vurmuş. Bizim de bildiğimiz bu kadar. O kişi ardından kendi başına da sıkmış, şu an komadaymış.

“BÖYLE SEVGİ OLMAZ, BU VAHŞETTİR, CİNAYETTİR”

Abim şöyle diyor, '24 yaşındaki kızımı ben gelin edeceğime, toprağa koydum. Böyle sevgi olmaz, bu vahşettir, cinayettir'.

Bundan öncesinde yeğenim çok gitti, geldi. Kocasından kaçtı, gitti, geldi. Ailesi de istiyordu ki, iki çocuğu olduğu için yuvası devam etsin, bozulmasın istiyordu. Biz çok mücadele ettik ama olmadı. Daha öncesinde abim yeğenimi Trabzon'a götürdü, kocasından kaçırmak için ama olmadı. Tekrar orada barınamadılar, geri geldiler. Kız tekrar kocasına gitmek istedi. Tekrar gidip, tekrar geliyordu. Darp vardı, dayak yiyordu. Bu böyle devam etti. Söylentilere göre yeğenimin eşi uyuşturucu madde bağımlısıymış. Olay da bu şekilde olmuş. Olay anında 7 yaşındaki büyük çocuk okula gidiyor. Küçük olan olay esnasında evin içinde cinayete tanık oluyor. Olayı gören tek kişi o" diye konuştu.