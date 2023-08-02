Esenyurt'taki vahşet... Husumeti başlatan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Esenyurt'ta bir otomobil ile geldikleri iş yerinde ortalığı birbirine katan 4 saldırgan, 2 genci öldürürken 1 kişiyi de ağır yaraladı. Saldırganlar Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Samet Özer yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi olduğu anlaşılırken, saldırganlardan Murat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 2 ay öncesine ait görüntüde, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen'in iş yerine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer ile tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada orada bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya çıkartıyor.