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Esenyurt'taki vahşet... Husumeti başlatan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Tekel Bayi#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 15:24

İstanbul Esenyurt’ta iki kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı olaya ilişkin, yaklaşık 2 ay önce de kavganın yaşandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Servet Özer'in 2 ay önce aynı dükkanı basarak kavga çıkardığı ve şahsın ayağından yaralandığı görüldü.

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Esenyurt'ta bir otomobil ile geldikleri iş yerinde ortalığı birbirine katan 4 saldırgan, 2 genci öldürürken 1 kişiyi de ağır yaraladı. Saldırganlar Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Samet Özer yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi olduğu anlaşılırken, saldırganlardan Murat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Esenyurttaki vahşet... Husumeti başlatan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 2 ay öncesine ait görüntüde, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen'in iş yerine gelen Murat Özer'in kardeşi Servet Özer ile tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada orada bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya çıkartıyor.

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#Esenyurt#Tekel Bayi#Cinayet

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