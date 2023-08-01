Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Esenyurt, GÃ¼zelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi gÃ¼nÃ¼ 00.15 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kan donduran saldÄ±rÄ±da, 20 yaÅŸÄ±ndaki Batuhan BayÄ±ndÄ±r ile 24 yaÅŸÄ±ndaki Yunus Emre Erzen hayatÄ±nÄ± kaybederken 21 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf Erzen ise aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

KorkunÃ§ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Murat Ã–zer ve Servet Ã–zer kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±. SaldÄ±rÄ±yla ilgili aranan TarÄ±k Ã–zer ve Azat Ã–zer de dÃ¼n yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler sorgulanmak Ã¼zere AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼pheliler ile birlikte onlara kaÃ§malarÄ±nda yardÄ±m ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 5 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Toplam gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi.

Â

Haberin DevamÄ±

Â MURAT Ã–ZER TUTUKLANMA TALEBÄ°YLE MAHKEMEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

ÅžÃ¼phelilerin Cinayet BÃ¼rodaki iÅŸlemleri devam ediyor. Ä°lk olarak gÃ¶zaltÄ±na ayaÄŸÄ±ndan yaralÄ± olarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden Murat Ã–zer emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bu sabah geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±naraktutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 42 yaÅŸÄ±ndaki TarÄ±k Ã–zer'in 1, 37 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Servet Ã–zer'in 9, 39 yaÅŸÄ±ndaki Murat Ã–zer'in ise 3 adet kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken 18 yaÅŸÄ±ndaki Azat Ã–zer'in ise poliste kaydÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

"ALACAÄžIMIZ VARDI AMA BU Ã‡OK Ã–NEMLÄ° DEÄžÄ°LDÄ°"

Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸinde sorgularÄ± devam eden ÅŸÃ¼phelilerden olayda asÄ±l silahÄ± kullanan olduÄŸu belirlenen TarÄ±k Ã–zer'in ilk sorgusunda "600 bin liradan fazla alacaÄŸÄ±m vardÄ±. Ancak biz Ã§ok varlÄ±klÄ±yÄ±z. Bu para Ã§ok Ã¶nemli deÄŸildi. Daha Ã¶nce baÅŸÄ±m belaya girmesin diye bundan Ã§ok daha fazla olan alacaklarÄ±mÄ±n Ã¼zerine Ã§izgi Ã§ekmiÅŸtim" dediÄŸi belirtildi.Â

"SOSYAL MEDYA ÃœZERÄ°NDEN BENÄ° KÃœÃ‡ÃœMSEYEN PAYLAÅžIMLAR YAPTILAR"

Haberin DevamÄ±

"Ancak onlar sosyal medya Ã¼zerinden beni ve ailemi Ã§evreme karÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve rencide edici paylaÅŸÄ±mlarda bulunmaya baÅŸladÄ±lar" diyen TarÄ±k Ã–zer'in "Oraya konuÅŸmak iÃ§in gittik. AmacÄ±mÄ±z iÅŸ yerine baskÄ±n yapmak deÄŸildi. Ä°Ã§eri girince babalarÄ±nÄ± sorduk. Ortam bir anda gerildi. Ä°lk silahÄ± Ã§ekip eden onlardÄ±. Daha Ã¶nce de kardeÅŸimi vurduklarÄ± iÃ§in biz de kendimizi korumak iÃ§in silahÄ±mÄ±zÄ± Ã§ektik. Bir anda olay gerÃ§ekleÅŸti" dediÄŸi kaydedildi. TarÄ±k Ã–zer'in kullandÄ±ÄŸÄ± silahÄ±n adÄ±na ruhsatlÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.