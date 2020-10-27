Esenyurt'taki sokak eğlencesi kamerada

Kıraç Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir grup, yolu kapatıp sokak eğlencesi yaptı. Koronavirüs tedbirlerine rağmen eğlence düzenleyen grup, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde grubun kol kola girip halay çektiği görülüyor. Görüntülere maske takmayan vatandaşlar da yansıyor.