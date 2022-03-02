Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt’taki motosikletli kapkaççılar yakalandı

#Esenyurt#İstanbul#Polis
Esenyurt’taki motosikletli kapkaççılar yakalandı

ESENYURT’ta, otobüs duraklarında bekleyen kadınları hedef alan kapkaççılar, 82 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda yakalandı. Motosikletli kapkaççıların kadının çantasını gasbettiği anlar kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Esenyurt, D-100 Karayolu yanyolda plakasız motosikletteki 2 kapkaççı, 20-26 Şubat tarihleri arasında 3 kez, durakta otobüs bekleyen kadınlardan çantalarını gasbetti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 17 kilometrelik mesafede bulunan 82 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Avcılar’da kıraathaneye girdiğini belirlendi. Motosikleti kullanan D.L., kıraathanede yakalandı.

Esenyurt’taki motosikletli kapkaççılar yakalandı

Arkasında oturarak kapkaç yapan E.K. ise yaşadığı evin bulunduğu sokakta gözaltına alındı. 2 şüphelinin Bakırköy İncirli Caddesi'nde de, kapkaç yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin çantalardaki cep telefonlarını Üsküdar’a götürüp sattıkları tespit edildi.

E.K. ve D.L., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Çalınan telefonlar, Üsküdar’da işyerinde ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı