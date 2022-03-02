Esenyurt’taki motosikletli kapkaççılar yakalandı

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Esenyurt, D-100 Karayolu yanyolda plakasız motosikletteki 2 kapkaççı, 20-26 Şubat tarihleri arasında 3 kez, durakta otobüs bekleyen kadınlardan çantalarını gasbetti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 17 kilometrelik mesafede bulunan 82 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Avcılar’da kıraathaneye girdiğini belirlendi. Motosikleti kullanan D.L., kıraathanede yakalandı.



Arkasında oturarak kapkaç yapan E.K. ise yaşadığı evin bulunduğu sokakta gözaltına alındı. 2 şüphelinin Bakırköy İncirli Caddesi'nde de, kapkaç yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin çantalardaki cep telefonlarını Üsküdar’a götürüp sattıkları tespit edildi.E.K. ve D.L., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Çalınan telefonlar, Üsküdar’da işyerinde ele geçirildi.