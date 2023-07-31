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Son dakika haberi! Esenyurt'taki katliamda yeni gelişme... Bakan Yerlikaya: Şüphelilerin tamamı yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Esenyurt#Gözaltı
Son dakika haberi Esenyurttaki katliamda yeni gelişme... Bakan Yerlikaya: Şüphelilerin tamamı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 18:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta meydana gelen olayla ilgili şüphelilerin tamamının gözaltında olduğunu duyurdu. Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı" açıklamasını yaptı. Gözaltına alınan saldırganların yakalanmamak için saç traşı oldukları görüldü.

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İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisine düzenlenen baskında işletmeci dahil 2 kişi hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntüleri kan donduran olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, korkunç olaydaki bütün saldırganların yakalandığını belirterek, şunları söyledi:

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında.

Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898’nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik.

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#Ali Yerlikaya#Esenyurt#Gözaltı

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