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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Esenyurt’ta yine aynı manzara, 12 yerine 35 yolcu çıktı

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Esenyurt’ta yine aynı manzara, 12 yerine 35 yolcu çıktı
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Esenyurt’ta koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında toplu taşımada yapılan fazla yolcu uygulamasında bir minibüste oturan 12 yolcu yerine toplam 35 yolcu çıktı. Sürücü hakkında ceza kesilmesi için polis tarafından tutanak düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından yayınlanan genelge ile toplu taşımada minibüslerde ayakta yolcu taşınmasıyla ilgili yeni düzenlemeler geldi. Minibüsler hiçbir şekilde ayakta yolcu taşınmayacağı bildirildi. Dün ve bugün Esenyurt’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından toplu taşıma uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada bir minibüste oturan 12 yolcu yerine ayakta da 23 yolcu çıktı. Toplam 35 yolcunun çıktığı minibüs sürücüsüne hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 liraya kadar ceza yazılması için tutanak düzenlendi.

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