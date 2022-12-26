Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt’ta yarım ton sahte alkol ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Sahte Alkol#Sahte İçki
Esenyurt’ta yarım ton sahte alkol ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 22:00

İstanbul'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde Esenyurt’ta bir depoda yarım ton sahte alkol ele geçirildi.

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na bağlı ekiplerce yeni yıl öncesi Türkiye genelinde sahte alkol denetimi yapıldı. Denetimler İstanbul’da 39 ilçede de hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde depo olarak kullanılan bir daireye baskın düzenledi.Dairede yarım ton sahte alkol ile boş şişeler, şişe kapakları ve banknotlar ele geçirildi.

3 katlı binanın en alt katındaki dairede 100 litrelik varillerde üretilen sahte alkolün şişelere aktarılarak üzerine banknot ve etiket yapıştırılıp satışa hazır hale getirildiği belirlendi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Sahte Alkol#Sahte İçki

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton