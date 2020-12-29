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Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere denetim

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Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere denetim
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Esenyurt Meydanı'nda yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Oturma izni olmayan ve başka şehirde olması gereken yabancı uyruklu kişiler polis merkezine götürüldü.

Esenyurtta yabancı uyruklu kişilere denetim
Esenyurt Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan yabancı uyruklu kişilere kimlik ve pasaport kontrolü yapıldı. Yanlarında kimlik ve pasaport olmayan ve başka şehirde olması gereken kişiler, polis merkezine götürüldü. İzin belgesi olmayan kişilerin polis merkezinin ardından da toplama merkezine gideceği öğrenildi.

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