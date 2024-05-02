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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: Kaçmak için 5'inci kattan atladı

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#Uyuşturucu#Operasyon#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 08:39

Esenyurt'ta polis ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışan İran uyruklu M.E. 5. kattan atladı. Ağır yaralanan M.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

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Olay, 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Polis ekipleri, 11 katlı binanın 5. katında bulunan bir dairede yaşadığını tespit ettikleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu şüpheli M.E, polisten kaçmak için evin penceresinden atladı. M.E.'yi gören polis ekipleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan şüpheli hastaneye sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı. M.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

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#Uyuşturucu#Operasyon#İstanbul

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