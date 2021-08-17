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Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İstanbul(DHA)
Haber Giriş: 17.08.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta terör örgütü lehine slogan atan 11 kişi gözaltına alındı

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Esenyurt'ta terör örgütü lehine slogan atan 11 kişi gözaltına alındı

ESENYURT'ta HDP'nin düzenlediği "Halk Buluşması" adlı etkinlikte terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, HDP'nin 1 Ağustos pazar günü Esenyurt Meydanı'nda düzenlediği, "Halk Buluşması" adlı etkinliğe katılanlardan bazılarının terör örgütü lehine slogan attığını belirledi.

Yapılan inceleme sonucu 4'ü 18 yaşından küçük toplam 11 gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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