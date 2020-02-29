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Ersan SAN İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 29.02.2020 - 13:14,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta taciz iddiası

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Esenyurt'ta taciz iddiası
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İstanbul Esenyurt'ta üç genç kıza taciz girişiminde bulundukları önü sürülen iki kişi gözaltına alındı.

Olay Esenyurt Pınar Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan ortaokul öğrencisi üç genç kıza, iki kişi sözlü tacizde bulunup kaçırmaya çalıştı.

Şüphelilerden biri, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Diğer şüpheli ise ara sokaklardan kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Öte yandan çevredeki vatandaşların şüphelilere müdehale etmesi de bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de vatandaşların bir şüpheliyi darp ettiği görüldü.

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