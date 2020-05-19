MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta sopa, sandalye ve saksıların kullanıldığı kavga kamerada
GeriGündem Esenyurt'ta sopa, sandalye ve saksıların kullanıldığı kavga kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta sopa, sandalye ve saksıların kullanıldığı kavga kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta sopa, sandalye ve saksıların kullanıldığı kavga kamerada
Abone Olgoogle-news

ESENYURT’ta sokağa çıkma kısıtlaması sürerken Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Sultaniye Mahallesi’ndeki 632’nci Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada iki grup birbirine sopa, sandalye ve saksı attı. Kavgada iki Suriyeli hafif yaralandı. Kavga sırasında park halindeki bir araç da hasar gördü. Yaralılar kendi imkanları ile hastaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bir kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket ettiği için Hıfzıssıha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesti, iki kişiyi gözaltına aldı. Aracı hasar gören kişi de kavga edenlerden şikayetçi oldu. Kavga bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polisin soruşturması sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle