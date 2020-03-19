Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta bir adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığını belirledi. Polis ekipleri Sanayi Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ürünü, çok sayıda boş şişe, bidonlar içinde ham madde, dolum cihazları, kapak ve etiketler ele geçirildi.



İş yeri sahibi gözaltına alınırken, polis ele geçirilen sahte dezenfektanlara el koydu.