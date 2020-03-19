MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon
GeriGündem Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta sahte dezenfektan üreten işyerine operasyon
Abone Olgoogle-news

İstanbul Esenyurt'ta sahte dezenfektan üretimi yapılan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta bir adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığını belirledi. Polis ekipleri Sanayi Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ürünü, çok sayıda boş şişe, bidonlar içinde ham madde, dolum cihazları, kapak ve etiketler ele geçirildi.

İş yeri sahibi gözaltına alınırken, polis ele geçirilen sahte dezenfektanlara el koydu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle