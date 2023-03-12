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Esenyurt'ta rezidansın girişindeki cinayet kamerada

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#Esenyurt#Rezidans#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 13:33

İstanbul'da Esenyurt'ta bir rezidansın girişinde kıskançlık nedeniyle sevgilisi tarafından önce darp edilen kadın, ardından bıçak darbelerinin hedefi oldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen perşembe günü Gökevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.’yi darp etmeye başladı. Şahıs ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı.

BIÇAKLI SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bıçaklı saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından D.R.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kan donduran bıçaklı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Esenyurt#Rezidans#İstanbul

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