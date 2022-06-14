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Esenyurt'ta polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi

#Istanbul#Esenyurt#Hırsızlık

Beylikdüzü'nde, hırsızlık yaparken yakalanan şüpheliler, kamyonetle polisten kaçarken bir pastaneye girdi. Kamyonetten inerek kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı.

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Beylikdüzü'nde dün sabah saatlerinde bir inşaattan malzeme çalarken polis tarafından fark edilen 3 şüpheli, kamyonetle kaçmaya çalıştı. Polisin takip ettiği şüpheliler kamyonetle Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bir pastaneye girdi. Kamyonetten inip yaya olarak kaçmaya çalışan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin, kamyonet ile pastaneye girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurtta polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi

"KAZADAN SONRA DA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR"

Pastane çalışanı Engin Toptaş, "Beyaz bir kamyonet polislerden kaçarken önce hareket halindeki bir arabaya çarptı. Buna rağmen durmadı ve bizim dükkanımıza girdi. Bir arkadaşımız dışarıda kahvaltı yapıyordu. Şans eseri ona bir şey olmadı. Öğle arası olsaydı çok sayıda yaralı olabilirdi. Kazadan sonra da kaçmaya çalıştılar. Polisler arkalarından koştu. Dükkanımızın kafe bölümünde 15-20 bin lira zarar oluştu" dedi.

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#Istanbul#Esenyurt#Hırsızlık

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