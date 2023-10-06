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Esenyurt’ta 'pes' dedirten görüntü! Asker eğlencesinde yolu kapattılar

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#Esenyurt#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 10:22

İstanbul Esenyurt’ta asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup genç, caddeyi kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde dans etti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Kıraç semti Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlama eğlencesi için konvoy yapan bir grup genç, caddede durdu.

Tüm yolu kapatan gençler, araçlarına taktıkları hoparlörden yüksek sesli müzik açtı. Caddeyi kapatarak trafiğin kilitlenmesine sebep olan gençler, dakikalarca dans etti. Yol bir süre sonra grubun ayrılması ile trafiğe açılırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Esenyurt#İstanbul#Polis

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