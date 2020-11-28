Esenyurt'ta para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesinden hırsızlık

Olay sabaha karşı Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. Burada bulunan uluslararası para transfer işlemleri yapılan firmanın şubesine otomobille gelen şüpheliler, iş yerinin kepenklerini kırarak içeriye girdi. Şüpheliler içeriden 1 kilo altın, 10 bin dolar ve teknolojik aletleri çalarak olay yerinden kaçtı. Dükkanı açmaya gelen iş yeri sahipleri kepengin kırılmış olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği dükkanda parmak izi incelemesi yaptı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI



Öte yandan hırsızlık anları çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin otomobille dükkanın önüne geldiği kepengi kırarak içeriye girdikten sonra aynı otomobille uzaklaştıkları görülüyor.