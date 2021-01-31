Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama nedeni ile denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan 3 genç gördü. Gençlerin dışarı çıkma izinlerini kontrol eden ekipler, onlara neden dışarı olduklarını sordu. Gençlerden biri “Otomobili yıkadık" dedi. Polis ekipleri, kısıtlamaları ihlal eden 3 kişiye de ceza işlemi uyguladı. Maskesiz gençlerden birinin, polise "Bana bu seferlik ceza kesmesiniz olur mu?" demesi ise kameralara yansıdı.