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GeriGündem Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza
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Gündem
Veysel TİMDU-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 31.01.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza

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Esenyurt'ta otomobilini yıkamaya çıkan 3 gence ceza
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Esenyurt'ta otomobillerini yıkamak için dışarı çıkan 3 gence ceza yazıldı. Ceza yazılan gençlerden biri polise, “Bu seferlik ceza yazmasanız olur mu?" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama nedeni ile denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan 3 genç gördü. Gençlerin dışarı çıkma izinlerini kontrol eden ekipler, onlara neden dışarı olduklarını sordu. Gençlerden biri “Otomobili yıkadık" dedi. Polis ekipleri, kısıtlamaları ihlal eden 3 kişiye de ceza işlemi uyguladı. Maskesiz gençlerden birinin, polise "Bana bu seferlik ceza kesmesiniz olur mu?" demesi ise kameralara yansıdı.

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