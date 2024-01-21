Esenyurt'ta operasyon: Piyasa değeri 5 milyon lira olan 100 kilo saç ele geçirildi

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İstanbul İl Jandarma ekipleri, Esenyurt'ta bir depoda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarından protez saç üretip piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin 'merdiven altı' olarak ifade edilen depoda, laboratuvar ortamı oluşturarak insan saçından protez saç ürettiklerini belirledi. Yabancı uyruklu kişiler, yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçı piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine İstanbul İl Jandarma ekipleri harekete geçti.
Öte yandan operasyonun ardından yapılan incelemelerde yabancı uyruklu kişilerin kendilerine ait bir online alışveriş sitesi ve 75 bin ila 150 bin lira arasında fiyatlara yaptıkları protez saç uygulamasıyla yasal bir saç tasarım merkezi imajı yarattıkları belirlendi.