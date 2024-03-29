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Esenyurt'ta Mısır uyruklu şahsa arkadaşlarından dayak

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#İstanbul#Esenyurt#Darp
Esenyurtta Mısır uyruklu şahsa arkadaşlarından dayak
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 11:25

Esenyurt'ta arkadaş oldukları öne sürülen 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi, Mısır uyruklu oduğu öğrenilen A.E.'ye saldırıp darbetti.

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Olay, dün saat 09.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öne sürülen 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi, Mısır uyruklu oduğu öğrenilen A.E.'ye saldırdı. Kavgada başından kesici aletle yaralanan A.E., Ahmed Arif Caddesi'nde bir esnaf tarafından fark edildi.

Esenyurtta Mısır uyruklu şahsa arkadaşlarından dayak

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kendine gelmesi beklenen yaralı A.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurtta Mısır uyruklu şahsa arkadaşlarından dayak

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A.E.'nin kavga nedeniyle şikayetçi olmadığı öğrenildi. Esnaf Hakan Toplu, "Yaralı haldeydi, başında bir yarık vardı, kanaması da vardı. Elinde kesikler vardı. Çevredeki arkadaşlar müdahale etti. Sonra polis ve ambulans çağırdılar" dedi. 

Esenyurtta Mısır uyruklu şahsa arkadaşlarından dayak

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#İstanbul#Esenyurt#Darp

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