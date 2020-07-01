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Ersan SAN/ İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta kavga: Çatı katından düşen kişi yaralandı

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Esenyurt'ta kavga: Çatı katından düşen kişi yaralandı
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ESENYURT'ta Nijeryalılar arasında çıkan tartışmada bir kişi çatı katından düşerek yaralandı.

Olay Esenyurt İstiklal Mahallesi, Sera Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

Nijeryalı olduğu belirtilen grup arasında kavga çıktı. Bu sırada kavga edenlerden biri çatı katından düştü. Yaralanan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

 

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