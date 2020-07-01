Esenyurt'ta kavga: Çatı katından düşen kişi yaralandı

Olay Esenyurt İstiklal Mahallesi, Sera Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

Nijeryalı olduğu belirtilen grup arasında kavga çıktı. Bu sırada kavga edenlerden biri çatı katından düştü. Yaralanan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.