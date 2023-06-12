Esenyurt'ta karakolda ölüm davası: 7 polisin 12'şer yıla kadar hapsi istendi

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Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Birol Yıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada olay şöyle anlatıldı: Mağdurlardan Barış Uysal'ın güvenlik amiri olarak görev yaptığı, sitede kafe sahipleri ve bir polis memuru ile arasında yaşanan olayda polis memuru darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine intikal etti. Barış Uysal emniyete götürülürken yaşanan kavgada bulunan oğlu Alihan Uysal da telefonla emniyete çağrıldı. Adli muayenelerinin yaptırılması için hastaneye götürülmeleri sırasında mağdurlar polis araçlarında darb edildi, daha sonra polis merkezinde gözaltına alındı. Mağdurların durumunu sormak maksadıyla polis merkezine gelen sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım, burada kafe işletmeciliği yapan şahıslarla uyarılmasına rağmen tartıştı.

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Hakkında şikayet beyanında bulunulması üzerine polis merkezine alınmak istendiği esnada fiziki olarak direnen Birol Yıldırım, memurlarca zor kullanılarak alındı. Barış Uysal, Alihan Uysal ve Birol Yıldırım polis merkezinin mutfak bölümüne zor kullanılarak koyuldu, mağdurların mutfakta yüzleri duvara dönük ve yere çömeltilerek tutuldu, ters kelepçe yapıldı. Birol Yıldırım, "Ben kalp hastasıyım, kalbimde stent var" demesine rağmen bu sözler sanık memurlarca dikkate alınmadı. Mutfak bölümüne sırası ile girip çıkan bir kısım sanıklar, mağdurlara ve Yıldırım'a vurarak darbetti. Sanıklar, Yıldırım'ın üzerine su döktü, ayağında nasir olduğunu ve acıdığını söylemesine rağmen nasır olan ayağına basarak canını yaktı. Bu esnada Birol Yıldırım fenalaştı ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen olay yerinde vefat etti.

7 SANIĞIN AYRI AYRI 12 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Alınan Adli Tıp raporlarına göre Birol Yıldırım'da var olan kronik kalp damar hastalığının, sanık polis memurlarının eylemleri sebebi ile aktif hale gelmesi sonucunda ölümünün meydana geldiği belirtildi. Birol Yıldırım'ın yaşadığı stres sonucu kalp krizi geçirerek vefat etmesinde sanıkların bilinçli taksirle hareket etmiş oldukları kaydedildi. Sanıklardan komiser yardımcısı İsmail Alperen S., polis memurları Muhammed Cihan K. İsmail G., Erdoğan K., Mustafa Ş., Muhammed Şahin, Bilal K.'nın maktule ve mağdurlara vurarak darp ettikleri anlatıldı.

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Sanıkların 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca Barış Uysal ve Alihan Uysal'a karşı 'Kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama' suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıkların eylemlerinin sabit olmadığı anlaşıldığından beraatleri istendi. Mahkeme sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G. Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "Kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.