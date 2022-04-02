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Esenyurt'ta kamyonet devrildi: O anlar kamerada

#Kamyon#Esenyurt#Kaza
Esenyurtta kamyonet devrildi: O anlar kamerada

Esenyurt'ta yokuşu çıktığı sırada durup, daha sonra da geri geri kaymayan başlayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini de kaybetmesi sonucu devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1555. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuşu çıktığı sırada bir anda duran 34 YZP 70 plakalı kamyon, bir anda geriye doğru gelmeye başladı. Sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kaza sonucu sürücü kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü, hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurtta kamyonet devrildi: O anlar kamerada

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#Kamyon#Esenyurt#Kaza

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