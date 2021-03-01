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Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU / DHA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın

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Esenyurt'ta, kaçak olarak işletilen diş muayenesine polis ekipleri baskın düzenledi. Muayenehane, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince mühürlenirken, 2 doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta kaçak diş muayenehanesinin işletildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Pınar Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 doktor, hemşire ve 2 müşteri yakalanırken, belgeleri kontrol edilen işyerinin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda ise 2 adet diş ünitesi koltuğu, otoklav cihazı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. İş yerinin mühürlenmesi için adrese Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Kaçak diş muayenesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, 2 doktor ile hemşire ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esenyurtta kaçak işletilen diş muayenehanesine baskın


 

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