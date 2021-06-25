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Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 25.06.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta jigolo baskını! 13 bin kişi detayı...

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Esenyurt'ta jigolo baskını! 13 bin kişi detayı...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin 13 bin kişilik veri tabanı oluşturduklarını belirledi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internette jigolo siteleri kuran dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Dolandırıcıların, siteler üzerinden ilanlar verip ağlarına takılan kişileri jigolo yapma vaadiyle kandırdıklarını belirledi. Ekipler, 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 26 cep telefonu, 18 sim kart, hafıza kartı, 8 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı daha sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devretti. Siber polisinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin 13 bin kişilik veri tabanı oluşturduklarını belirledi.

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Şüphelilerin, üye olanlardan, üyelik ücreti adı altında beş yüz lira ila bin lira arasında para alındığını da tespit etti. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i adli makamlarca serbest bırakılırken, 7'şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurtta jigolo baskını 13 bin kişi detayı...

Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen dijital materyaller İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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