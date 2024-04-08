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Esenyurt’ta iş yerine 'Can Dalton' saldırısı kamerada: 'Sana 10 milyon ceza kestim'

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#İstanbul#Esenyurt#Saldırı
Esenyurt’ta iş yerine Can Dalton saldırısı kamerada: Sana 10 milyon ceza kestim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 16:22

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri sahibi, kendisini arayan kişinin 'Sana 10 milyon ceza kestim. Ben Can Dalton' dediğini söyledi. Polis ekipleri, işyeri sahibi Zorlu’nun da verdiği bilgileri değerlendirerek şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, gece saat 00.30’da Esenyurt İlçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet kasklı saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırgan iş yerinin içerisini de kontrol etti. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken diğer saldırgan ateş etmeye devam etti. İş yerine 8 mermi isabet ederken, olay da yaralanan olmadı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. İş yeri sahibi Onur Zorlu’nun polise verdiği ilk ifadesinde bir kişinin arayarak 'Sana 10 milyon ceza kestim. Ben Can Dalton’ dediğini söylediği öğrenildi.

Esenyurt’ta iş yerine Can Dalton saldırısı kamerada: Sana 10 milyon ceza kestim

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Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde işyerine ateş edilmeye başlandıktan sonra bir şüphelinin işyerinin önüne geldiği burada etrafı kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştığı daha sonra yeniden işyerine doğru ateş edildiği anlar yer aldı.

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#İstanbul#Esenyurt#Saldırı

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