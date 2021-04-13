Esenyurt'ta hırsızlık anı kameraya yansıdı

Hırsızlık, geçen cuma günü saat 19.30 sıralarında Pınar Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Binanın önüne geldikten sonra rastgele bir evin kapısını çalan şüpheli, kapının açılması üzerine içeri girdi. Güvenlik kameraları ile kaydedilen hırsızlık olayında rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli yangın tüplerini alarak binadan ayrıldı. Her biri 10 kilo ağırlığındaki tüplerden ilk seferde 3, ikinci seferde 2 tüpü alan şüpheli, kayıplara karıştı. Bina yöneticisi Vahit Aktay, Esenyurt'taki hırsızlardan bıktıklarını belirtirken, "Burası, doğal gazlı bina. Allah korusun bir yangın çıkarsa itfaiye gelene kadar insanlar yanar ölür. Bu işe bir çare bulunsun" dedi. Aktay, güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ederken, şüphelinin yakalanmasını ve çalınan 5 yangın tüpünün bulunmasını istedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara