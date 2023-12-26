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Esenyurt'ta feci kaza: Kamyonun altında kalan motokurye hayatını kaybetti

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#Esenyurt#Trafik Kazası#Motokurye
Esenyurtta feci kaza: Kamyonun altında kalan motokurye hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 12:25

İstanbul Esenyurt'ta, manevra yapan kamyonun kör noktasındayken lastiğin altında kaldığı belirtilen motokurye hayatını kaybetti.

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Kaza saat 08.50 sıralarında Koza Mahallesi 1655. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motokurye Mert Huslu (29), motosikletiyle TEM yan yoldan sokağa girdiği sırada, kamyon şoförü N.B., aynı sokağa dönmek için manevra yaptı. Virajı döndükleri esnada, kamyonun kör noktasında kaldığı öne sürülen motosiklet sürücüsü, lastiğin altında kaldı.

Kamyon şoförü N.B., durumu fark ettikten sonra kamyonu durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, lastiğin altında kalan motokuryenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Huslu'nun cansız bedeni, morga götürülmek üzere ambulansa konuldu. N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Esenyurt#Trafik Kazası#Motokurye

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